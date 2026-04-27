Krievijas tiesa atzīst vadošo LGBTQ tiesību organizāciju par ekstrēmistisku, aizliedzot tās darbību
Krievijas tiesa pirmdien atzinusi valsts vadošo LGBTQ tiesību aizstāvju grupu par ekstrēmistisku, kas faktiski nozīmē organizācijas aizliegšanu.
Krievija gadiem ilgi vērsusies pret LGBTQ organizācijām, bet kopš 2022. gada, kad atkārtoti iebruka Ukrainā, tā kļuvusi vēl naidīgāka.
Pirmdien Sanktpēterburgas tiesa atbalstīja Krievijas Tieslietu ministrijas prasību atzīt Krievijas LGBT tīklu, kas ir vadošā LGBTQ tiesību organizācija, par ekstrēmistisku. "Sabiedriskā kustība ir atzīta par ekstrēmistu organizāciju, un tās darbība Krievijā ir aizliegta," platformā "Telegram" paziņoja tiesas preses dienests. Tiesas sēde notika aiz slēgtām durvīm.
Iekļaušana ekstrēmistisko organizāciju sarakstā nozīmē, ka pret organizācijas dalībniekiem var tikt sākta kriminālvajāšana un viņiem var tikt piespriesti gari cietumsodi par ekstrēmistiskas organizācijas atbalstīšanu. Šāda apsūdzība saskaņā ar Krievijas kriminālkodeksu ir līdzvērtīga apsūdzībām terorismā.
Starptautiskā organizācija "Amnesty International" februārī nosodīja Tieslietu ministrijas vēršanos pret Krievijas LGBT tīklu. "Šis solis atspoguļo apzinātu Kremļa stratēģiju, lai leģitimē homofobiju, lai padarītu to par ieroci, uzbrūkot disidentiem un vienlīdzībai," paziņoja "Amnesty International" Austrumeiropas un Vidusāzijas direktore Mērija Strazersa.
Krievijas Augstākā tiesa 2023. gadā aizliedza nepastāvošo "starptautisko sociālo LGBT kustību" kā ekstrēmistu organizāciju. Krievija pēdējos gados ir vērsusies arī pret LGBTQ klubiem un bāriem, veicot tajos kratīšanas un aizturot īpašniekus. Tiesas ir arī piespriedušas naudassodus un īslaicīgus cietumsodus cilvēkiem, kas demonstrē LGBTQ simbolus, piemēram, apģērbu, rotaslietas vai plakātus ar varavīksnes karogu.