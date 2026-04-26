Pēc ukraiņu uzbrukuma Krimā apturēta dzelzceļa satiksme
Pēc ukraiņu īstenota lidrobotu uzlidojuma svētdienas rītā Krievijas okupētajā Krimā apturēta dzelzceļa satiksme starp Sevastopoli un Inkermanu, ziņo radiostacija RFE/RL.
“Visas nakts garumā ATESH aģenti nodeva reāllaika informāciju par dronu lidojumiem un pretgaisa aizsardzības sistēmu darbību. Saskaņā ar ATESH avotiem aktīvā uzbrukuma fāze sākās ap plkst. 21.00 un turpinājās līdz 1.30. Uzbrukums notika viļņveidīgi no dažādiem virzieniem. Tas noslēdzās ap plkst. 5.30,” teikts partizānu kustības "ATESH" paziņojumā.
Pirmie sprādzieni tika fiksēti Kačas un Belbekas lidlauku apkaimē. Pirms triecieniem tika novēroti pretgaisa aizsardzības raķešu palaišanas gadījumi, pēc kuriem sekoja spēcīgs detonāciju troksnis. Sprādzieni tika reģistrēti arī pie Kačas un Belbekas lidlaukiem, kā arī netālu no Saku pilsētas. Skaļi sprādzieni izskanēja Balaklavas rajonā, kur intensīvi darbojās pretgaisa aizsardzība pie termoelektrostacijas.