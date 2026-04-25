Netanjahu paziņo, ka ticis galā ar "nelielu medicīnisku problēmu"
Izraēlas premjermministrs Benjamins Netanjahu piektdien pirmoreiz publiski atzina, ka viņam ir ārstēts prostatas vēzis, bet tagad viņš esot vesels.
Netanjahu sacīja, ka pirms apmēram pusotra gada viņam tika veikta prostatas operācija. Pirms divarpus gadiem ārsti viņam atklāja nelielu audzēju un to ārstēja Jeruzalemes Hadasas slimnīcā, bet toreiz tas netika paziņots.
"Es pieprasīju atlikt paziņojumu par to uz diviem nmēnešiem, lai tas netiktu publicēts kara [pret Irānu] kulminācijas laikā," un lai novērstu "vairāk nepatiesas propagandas pret Izraēlu", sacīja 76 gadus vecais premjers.
Netanjahu sacīja, ka tagad ir vesels, un nosauca minēto audzēju par "nelielu medicīnisku problēmu".
Kara pret Irānu pirmajās nedēļās Netanjahu veselība bija spekulāciju subjekts, jo Irānas valsts medijos un citur cirkulēja mākslīgā intelekta (AI) ģenerēti viltus attēli par viņa nāvi.
Hadasas slimnīcas onkoloģijas nodaļas direktors Aharons Popovcers sacīja, ka prostatas vēzis Netanjahu tika diagnosticēts agrīnā stadijā. Viņš atzīmēja, ka prostatas vēzis ir ierasta lieta vīriešiem šajā vecumā.
"Balstoties uz šo testu rezultātiem, mēs varam teikt, ka slimība ir izzudusi," sacīja Popovcers.
Visilgāk Izraēlas premjera amatā pavadījušais Netanjahu pagātnē ticis kritizēts par to, ka neizpauda informāciju par savu veselību. Netanjahu reiz sabiedrībai pavēstīja, ka viņam implantēts sirds stimulators, nedēļu pēc tam, kad viņš noģība kādā sabiedriskā pasākumā.