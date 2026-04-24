Pāvests Leons paudis nosodījumu nāvessodu piemērošanai. Tikmēr ASV paziņojušas, ka grasās paplašināt nāvessoda izpildes metodes
Pāvests Leons XIV piektdien jau otro dienu pēc kārtas pauda nosodījumu nāvessodu izpildei, aicinot to atcelt Amerikas Savienotajās Valstīs (ASV) laikā, kad ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija cenšas paplašināt federālajiem ieslodzītajiem piemērojamo nāvessoda izpildes metožu klāstu.
Vēstījumā Čikāgas Depola universitātei, atzīmējot 15 gadus kopš Ilinoisas štats atcēla nāvessodu, pāvests uzsvēra, ka Katoļu baznīca māca — cilvēka dzīvība ir svēta jau no ieņemšanas brīža. “Tiesības uz dzīvību ir visu pārējo cilvēktiesību pamats,” sacīja pāvests. “Tikai sabiedrība, kas sargā cilvēka dzīvības svētumu, var plaukt un attīstīties.”
Leons piebilda, ka efektīvas ieslodzījuma sistēmas spēj aizsargāt sabiedrību, vienlaikus saglabājot iespēju izpirkt vainu tiem, kas notiesāti par smagiem noziegumiem.
Šie izteikumi seko dienu pēc tam, kad mediji viņam vaicāja par ziņām par nāvessodu izpildes pieauguma vilni Irānā. “Es nosodu visas netaisnīgās darbības. Es nosodu cilvēku dzīvības atņemšanu. Es nosodu nāvessodu,” viņš atbildēja.
Jāpiebilst, ka piektdien ASV Tieslietu departaments paziņoja, ka valdībai būtu jāpaplašina federālo nāvessodu izpildes metodes, saistībā ar grūtībām iegūt vielas nāvējošajām injekcijām.
Ziņojumā departaments norādīja, ka nāvessodu izpilde būtu jāpapildina ar tādām metodēm kā nošaušana, elektriskais krēsls un gāzes izmantošana. Šāds solis seko Trampa solījumam atjaunot nāvessoda piemērošanu.
Trampa priekštecis Džo Baidens savā prezidentūras laikā mikstināja piemēroto soda mēru 37 uz nāvi notiesātām personām, atstājot trīs personas, kurām joprojām draud izpilde. Ģenerālprokurors Tods Blanšs šādu rīcību stingri nosodījis, norādot, ka “iepriekšējā administrācija atstāja novārtā savu pienākumu aizsargāt Amerikas tautu, atsakoties saukt pie atbildības un piespriest maksimālo sodu visbīstamākajiem noziedzniekiem, tostarp teroristiem, bērnu slepkavām un policistu slepkavām".