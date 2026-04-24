Vitkofs un Kušners sestdien dosies uz Pakistānu uz miera sarunām ar Irānu
ASV sūtnis Stīvs Vitkofs un ASV prezidenta Donalda Trampa znots Džareds Kušners sestdien dosies uz Pakistānu, lai piedalītos jaunā sarunu kārtā ar Irānu par kara izbeigšanu, paziņoja Baltais nams.
"Es varu apstiprināt, ka īpašais sūtnis Vitkofs un Džareds Kušners rīt no rīta atkal dosies uz Pakistānu, lai piedalītos sarunās," piektdien telekanālam "Fox News" pavēstīja Baltā nama preses sekretāre Kerolaina Levita.
"Irāņi sazinājās ar mums, kā prezidents bija viņus aicinājis, un lūdza šo klātienes sarunu," viņa sacīja. "Mēs ceram, ka tā būs produktīva saruna un, cerams, virzīs procesu uz vienošanās pusi," piebilda Levita.
Pirmā sarunu kārta, kurā piedalījās ASV viceprezidents Džeimss Deivids Venss un Irānas delegācija, Pakistānā notika pirms vairāk nekā divām nedēļām. Šīs nedēļas sākumā Venss bija gatavs lidot atpakaļ, bet atlika braucienu, jo Irāna dalību neapstiprināja. Kā pauda Levita, Venss arī tagad ir gatavs doties uz Pakistānu, bet pagaidām to nedarīs. "Visi būs gatavi lidot uz Pakistānu, ja būs nepieciešams," sacīja Baltā nama preses sekretāre.
Vitkofam un Kušneram bija sarunas ar Irānu tieši pirms 28. februāra, kad Izraēla un ASV sāka uzbrukumus. Pirmajā sarunu kārtā Pakistānā, kā sacīja Venss, Irāna noraidīja ASV prasības par ierobežojumiem kodolprogrammai. Tramps otrdien uz nenoteiktu laiku pagarināja sākotnēji uz divām nedēļām izsludināto pamieru. "Prezidents vienmēr vēlas dot diplomātijai iespēju. Tā vienmēr ir viņa pirmā izvēle, un viņš vēlas to darīt arī šajā gadījumā," sacīja Levita.