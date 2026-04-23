Izraēlas aizsardzības ministrs Israels Kacs
Šodien 22:30
Izraēla gaida ASV atļauju, lai "atgrieztu Irānu akmens laikmetā", paziņo ministrs
Izraēla ir gatava atsākt karu pret Irānu un gaida zaļo gaismu no Savienotajām Valstīm, lai Irānu "atgrieztu akmens laikmetā", ceturtdien paziņojis Izraēlas aizsardzības ministrs Israels Kacs.
"Izraēlas armija ir gatava gan aizsardzībai, gan uzbrukumam, un mērķi ir iezīmēti," paziņoja Kacs.
"Mēs gaidām zaļo gaismu no Savienotajām Valstīm. Pirmkārt un galvenokārt, lai pabeigtu Hamenei dinastijas likvidāciju (..) un papildus, lai atgrieztu Irānu tumšajos viduslaikos un akmens laikmetā, sagraujot galvenos enerģētikas un elektrības objektus un izjaucot tās ekonomisko infrastruktūru," norādīja Izraēlas aizsardzības ministrs.
Irāna kopš 28. februāra atrodas karastāvoklī ar Savienotajām Valstīm un Izraēlu. Kopš 8. aprīļa ir spēkā trausls pamiers.