NATO vairs nepaļausies uz ASV lidmašīnām izlūkošanas operācijās
NATO plāno pārtraukt paļauties uz ASV lidmašīnām izlūkošanā un atjaunot savu izlūkošanas lidmašīnu floti, ziņo avoti militārajā aliansē.
NATO agrīnās brīdināšanas un kontroles sistēmas (AWACS) jauno lidmašīnu floti veidos Kanādas uzņēmuma "Bombardier" lidmašīnas, kas būs aprīkotas ar agrīnās brīdināšanas sistēmu "GlobalEye", ko izstrādājis Zviedrijas uzņēmums "Saab", apstiprināja NATO avoti.
Paredzams, ka tiks pasūtītas līdz 12 lidmašīnām "Global 6000" vai "Global 6500" vairāku miljardu dolāru vērtībā.
NATO preses pārstāvis šo informāciju ne noliedza, ne apstiprināja. Iepriekš tika ziņots, ka galīgais lēmums gaidāms līdz NATO samitam Ankarā jūlijā.
Sākotnēji NATO plānoja pasūtīt ASV ražotās lidmašīnas "Boeing E-7A Wedgetail", tomēr šis plāns tika atmests, kad ASV valdība pagājušajā gadā paziņoja par izstāšanos no programmas. Paredzams, ka pēc ASV izstāšanās Vācija segs lielāko izmaksu daļu.
Līdz šim par pamatu NATO AWACS sistēmai kalpojušas lidmašīnas "Boeing 707", no kurām dažas ir gandrīz 40 gadus vecas. Pašlaik šīs lidmašīnas galvenokārt tiek izmantotas Austrumeiropas gaisa telpas uzraudzībai.