ASV prezidents Donalds Tramps.
Pasaulē
Šodien 16:43
Tramps pavēl iznīcināt kuģus, kas izliek mīnas Hormuza šaurumā
Pastiprinot spiedienu uz Irānu atvērt Hormuza šaurumu, ASV prezidents Donalds Tramps ceturtdien paziņojis, ka pavēlējis ASV Jūras spēkiem iznīcināt kuģus, kas izliek mīnas šajā šaurumā.
Tramps paziņoja, ka devis rīkojumu uzbrukt visiem kuģiem un laivām, kas Hormuza šauruma ūdeņos liek mīnas.
"Nav pieļaujama nekāda vilcināšanās. Turklāt mūsu mīnu kuģi tieši tagad attīra šaurumu," viņš piebilda.