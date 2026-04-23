Šodien 16:15
Zviedrija apsver iespēju ieviest degvielas normēšanu
Zviedrijas valdība ceturtdien paziņoja, ka valstij tuvākajos mēnešos varētu būt nepieciešams ieviest degvielas normēšanu, jo karadarbība Tuvajos Austrumos ir rada būtisku ietekmi uz valsts ekonomiku.
"Šobrīd noteikt normēšanu mēs neplānojam. Taču mēs esam gatavi šādai iespējai, un tādā gadījumā mēs par to savlaicīgi informēsim," preses konferencē sacīja Zviedrijas premjerministrs Ulfs Kristersons.
Viņš norādīja, ka Irānas kara ietekme uz Zviedrijas ekonomiku ir pasliktinājusies no "ierobežotas uz būtisku ietekmi."
Kristersons skaidroja, ka Zviedrijā tagad pastāv augstas inflācijas un ekonomikas izaugsmes palēnināšanās risks.
"Attiecībā uz enerģētiku šī ir smagākā krīze, kādu neesam piedzīvojuši ļoti ilgu laiku," izteicās Zviedrijas finanšu ministre Elizabete Svantesone..
Zviedrijas valdībai jau ir ieviesusi pasākumus Irānas kara ietekmes mazināšanai, tostarp būtiski samazinājusi degvielai piemēroto nodokli.