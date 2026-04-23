Polijā lācis saplosījis sievieti
Polijas dienvidaustrumos ceturtdien lāča uzbrukumā gājusi bojā 58 gadus veca sieviete, paziņojuši glābšanas dienesti.
Uzbrukums notika Plonnā, Piekarpatu vojevodistē. Glābējiem par notikušo paziņoja sievietes dēls.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības mediķi pēc ierašanās notikuma vietā secināja, ka sieviete ir mirusi.
Uz notikuma vietu tika nosūtītas trīs ugunsdzēsēju brigādes un policija, taču "pirmās palīdzības sniegšanas pasākumus viņi neveica, ņemot vērā sievietes miesas bojājumu apmēru", skaidroja ugunsdzēsības dienesta pārstāvis.
Glābēju ierašanos aizkavēja sarežģītais reljefs un neprecīza informācija par vietu, kur noticis incidents.
Saskaņā ar Polijas valdības 2024. gadā publiskotajiem datiem Polijā ir aptuveni 100 brūno lāču, no kuriem 80% mīt Polijas kalnainajā Beščadu reģionā. Tomēr uzbrukumi ar letālu iznākumu ir ārkārtīgi reti. Saskaņā ar vietējo mediju ziņoto pēdējais letālais lāča uzbrukums Polijā notika 2014. gadā.