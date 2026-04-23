Zelenskis norāda termiņu, līdz kuram sagaida pirmo ES 90 miljardu aizdevuma daļu
Ukraina sagaida pirmo daļu no ES aizdevuma 90 miljardu eiro apmērā līdz maija beigām vai jūnija sākumam, žurnālistiem paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Pēc viņa teiktā, šie līdzekļi tiks izmantoti armijas stiprināšanai, ieroču ražošanai, deficīta ieroču iegādei no partneriem un sociālā atbalsta sniegšanai iedzīvotājiem.
Zelenskis arī komentēja Ukrainas armijas veiktos triecienus Krievijas enerģētikas sektoram. "Mūsu reakcija uz Krievijas triecieniem enerģētikas nozarē ir spoguļveidīga. To zaudējumi sasniedz desmitiem miljardu, tie ir kritiski zaudējumi," paziņoja prezidents.
Pēc viņa teiktā, karš Irānā nedaudz palīdzēja Krievijai nopelnīt uz enerģētiku, taču pilnībā aizpildīt budžeta deficītu nebija iespējams.
Jau ziņots, ka Eiropas Savienības valstis vienojušās atbloķēt 90 miljardu eiro aizdevumu Ukrainai un noteikt Krievijai jaunas sankcijas.
Finansējums ir paredzēts, lai segtu Ukrainas steidzamākās ekonomiskās un militārās vajadzības un ļautu valstij turpināt cīņu pret Krieviju.