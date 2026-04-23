Vācijā aizdomās par sabotāžas gatavošanu aizturēti Latvijas un Ukrainas pilsoņi
Vācijas policija ierastas satiksmes kontroles gaitā aizturējusi divus vīriešus, kurus tur aizdomās kā ārvalstu aģentus, kuru uzdevums bijusi sabotāža.
Viens no aizturētajiem ir 45 gadus vecs Latvijas pilsonis, bet otrs - 43 gadus vecs Ukrainas pilsonis.
Viņi aizturēti 12. aprīlī uz autostrādes A6 netālu no Noiendetelzavas Bavārijā, pavēstījusi zemes kriminālpolicijas pārvalde.
Varasiestādes uzskata, ka abi darbojušies kādas ārpus Vācijas esošas organizācijas vai iestādes interesēs, taču sīkākas ziņas policija nav sniegusi.
Prokuratūra abus tur aizdomās kā aģentus, kuru uzdevums bijusi sabotāža. Viņi izmantojuši arī viltotus personu apliecinošus dokumentus.
Aizturēto automašīnas pārmeklēšanas laikā policija atradusi aizdomīgus priekšmetus, tajā skaitā viltotus dokumentus, GPS izsekošanas ierīces, radiosakaru līdzekļus, kā arī lielu skaitu mobilo tālruņu un SIM karšu.
Abi vīrieši, kam ir pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Vācijā, aizturēšanas brīdī devās Čehijas robežas virzienā.
Abi aizturētie atrodas pirmstiesas apcietinājumā.