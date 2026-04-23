Londonā aizdedzinātas brīvprātīgā ebreju neatliekamās palīdzības dienesta automašīnas
Naktī uz pirmdienu tika saņemta informācija, ka Londonā aizdedzinātas četras brīvprātīgā ebreju neatliekamās palīdzības dienesta automašīnas.
Lielbritānijā aiztur vēl divus cilvēkus saistībā ar ebreju objektu dedzināšanām
Lielbritānijas pretterorisma policija, izmeklējot ļaunprātīgas dedzināšanas ebreju objektos Londonā, ir aizturējusi vēl divus cilvēkus, un kopējais kopš 23. marta aizturēto skaits pieaudzis līdz 25 cilvēkiem, trešdien paziņoja policija.
Londonas Metropoles policija paziņoja par divām jaunām aizturēšanām kā daļu no "proaktīvas izmeklēšanas" par "sazvērestību veikt dedzināšanu vietā, kas saistīta ar ebreju kopienu".
Policija paziņoja, ka jaunākās aizturēšanas tika veiktas otrdien Votfordā uz ziemeļiem no Londonas, aizturot divus vīriešus 19 un 26 gadu vecumā.
Šie aizturētie tiek turēti aizdomās par dedzināšanas uzbrukuma plānošanu, bet konkrētais ebreju kopienas objekts vēl nav zināms.
Pēdējās nedēļās ir sarīkotas dedzināšanas piecās ar ebreju kopienu saistītās vietās, tostarp sinagogās, un viena dedzināšana persiešu valodā iznākošu mediju uzņēmumā, kas kritizē Irānas režīmu.
Lai gan nav ziņots, ka būtu ievainotie, ebreju kopienas līderi ir nosodījuši pieaugošo antisemītismu. Policija izmeklē, vai ļaunprātīgās dedzināšanas ebreju objektos Londonā nav pastrādājušas ar Irānu saistītas personas.
Atbildību par daudziem no šiem uzbrukumiem internetā uzņēmās grupa, kas sevi dēvē par "Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia".
Izraēlas valdība informējusi, ka "Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia" ("Labējo biedru islāma kustība") ir nesen dibināts grupējums, kas uzņēmies atbildību arī par uzbrukumiem sinagogām Beļģijā un Nīderlandē.