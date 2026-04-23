Turcija liedz piekļuvi sociālo mediju platformām jauniešiem, kas ir jaunāki par 15 gadiem
Turcijas parlaments trešdien nolēma aizliegt bērnu, kas jaunāki par 15 gadiem, piekļuvi sociālo mediju platformām, ziņoja valsts ziņu aģentūra "Anadolu".
Saskaņā ar pieņemto likumu bērniem, kas nav sasnieguši 15 gadu vecumu, būs aizliegts veidot kontus sociālajos medijos. Sociālo mediju platformas būs spiestas ieviest vecuma pārbaudīšanas sistēmas, ziņoja Turcijas raidsabiedrība NTV.
Turcija seko līdzīgiem aizliegumiem vai priekšlikumiem ierobežot interneta kaitīgo ietekmi uz jauniešiem citās valstīs.
Ir gaidāms, ka Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans parakstīs šo likumu, kura pieņemšanu ierosināja viņa Taisnības un attīstības partija (AKP). Likums stāsies spēkā sešus mēnešus pēc tā publicēšanas valdības ziņotājā.
Galvenajām sociālo mediju platformām, saņemot brīdinājumu par "ārkārtēju situāciju", būs pienākums stundas laikā iejaukties, vēršoties pret tiešsaistē ievietotu kaitīgu saturu, ziņoja NTV.
Austrālija decembrī kļuva par pirmo valsti, kas aizliedza 16 gadu vecumu nesasniegušajiem lietot sociālo mediju platformas.
Ierosinājumi noteikt līdzīgus aizliegumus ir izskanējuši arī Eiropas Savienības (ES) valstīs, tostarp Dānijā, Francijā, Grieķijā un Spānijā.