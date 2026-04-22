Melnkalne pavirzās soli tuvāk dalībai ES
Melnkalne trešdien pavirzījusies soli tuvāk dalībai Eiropas Savienībā (ES), bloka dalībvalstīm vienojoties sākt darbu pie pievienošanās līguma, paziņoja amatpersonas.
ES dalībvalstu vēstnieki nolēma izveidot darba grupu, lai izstrādātu pievienošanās līguma projektu. Tas ir tehnisks, bet svarīgs solis ceļā uz kandidātvalsts dalību ES.
"Mēs esam pārliecināti, ka tas būs spēcīgs signāls, ka pievienošanās ir sasniedzama paplašināšanās partneriem," norādīja ES prezidentvalsts Kipras pārstāvis.
Melnkalne un Albānija abas cer kļūt par pirmajām valstīm, kas pievienojušās Eiropas Savienībai kopš Horvātijas uzņemšanas 2013. gadā.
Melnkalne ir pabeigusi sarunas 14 no 35 iestāšanās sarunu sadaļām, un tas vieš cerības, ka tā tuvākajos gados varētu kļūt par ES dalībvalsti.
"No Briseles nāk lieliskas ziņas," atzina Melnkalnes Eiropas lietu ministre Maida Gorčevica. Darba grupas izveide ir "vēl viens apstiprinājums tam, ka esam uz pareizā ceļa, lai Melnkalne līdz 2028. gadam kļūtu par 28. Eiropas Savienības dalībvalsti," viņa piebilda.