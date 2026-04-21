Tramps pagarina pamieru ar Irānu īsi pēc tam, kad paziņoja par bombardēšanu
ASV prezidents Donalds Tramps otrdien paziņoja, ka viņš pagarina pamieru ar Irānu, lai dotu tai vairāk laika sarunām, bet ASV armija turpinās Irānas ostu blokādi. Tramps ierakstīja sociālajos medijos, ka viņš "pagarinās pamieru", līdz Irāna nāks klajā ar priekšlikumu par bruņotā konflikta izbeigšanu, tomēr viņš "norīkojis mūsu armiju turpināt blokādi".
Tramps pagarināja divu nedēļu pamieru dažas stundas pirms tam, kad tas trešdien būtu beidzies.
Jāpiebilst, ka Trampa paziņojums iezīmē radikālu pavērsienu kopš viņa otrdienas intervijas CNBC, kurā viņš paziņoja, ka neplāno pagarināt pamiera termiņu un grasās atsākt bombardēšanu. Uz jautājumu, vai viņš pagarinās pamieru, ja sarunas norisināsies labi, Tramps atteica: "Negribu to darīt. Mums nav tik daudz laika." "Es paredzu bombardēšanu, jo uzskatu, ka tā ir labāka pieeja," viņš toreiz sacīja, piebilstot, ka armija ar nepacietību gaida pavēli.
Baltais nams otrdien paziņoja, ka ASV viceprezidents Džeimss Deivids Venss nedosies uz Pakistānu, kur bija paredzēts rīkot otro kārtu sarunās ar Irānu.
ASV prezidents izskaidroja sarunu pārtraukšanu ar Irānas iekšējām nesaskaņām, piebilstot, ka Pakistānas līderi viņam lūguši pagarināt šo pamieru.
"Balstoties uz faktu, ka Irānas valdība ir nopietni sašķelta, kas nav negaidīti, un pēc Pakistānas [armijas štāba vadītāja] feldmaršala Asima Munira un premjerministra Šehbaza Šarifa pieprasījuma, mēs esam lūgti apturēt mūsu uzbrukumu Irānas valstij līdz tādam laikam, kad tās līderi un pārstāvji varēs izteikt vienotu priekšlikumu," Tramps paziņoja savā sociālo mediju platformā "Truth Social".
Viņš piebilda, ka Irānas ostu blokāde Hormuza šauruma piekrastē turpināsies un ka ASV armija "visos citos aspektos paliek gatava un spējīga".
Tramps sacīja, ka pamiers tiks pagarināts "līdz tādam laikam, kad tiks iesniegts viņu priekšlikums un tiks pabeigtas diskusijas, vienā vai otrā veidā".