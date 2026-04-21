Villas zaudējušais Kremļa propagandists Solovjovs nokaitina Itāliju
Uz Itālijas Ārlietu ministriju izsaukts Krievijas vēstnieks, reaģējot uz apvainojumiem, ko Krievijas televīzijā Itālijas premjerministrei Džordžai Meloni paudis propagandists Vladimirs Solovjovs, pavēstīja Itālijas ārlietu ministrs Antonio Tajāni.
Il capo propagandista del Cremlino, Vladimir Solovyev, insulta Giorgia Meloni in russo e in italiano: «Vergogna della razza umana, idiota patentata, bestia, PuttaMeloni, feccia fascista, tradimento è il suo secondo nome».— Marco Fattorini (@MarcoFattorini) April 21, 2026
Com'era quella storia che la Russia non è nostra nemica?
Solovjovs itāļu valodā Krievijas televīzijā teicis, ka Meloni ir "apkaunojums cilvēcei", "mežonīgs zvērs", "sertificēta idiote" un "pretīga maza sieviete", vēsta itāļu mediji. Pēc tam, pārejot uz krievu valodu, Solovjovs sacījis, ka "šī Meloni ir fašistiska radība, kas nodeva savus vēlētājus" un ka "viņa pat nodeva [ASV prezidentu Donaldu] Trampu".
Tajāni platformā "X" pavēstīja, ka "izsaucis Krievijas vēstnieku Alekseju Paramonovu uz Ārlietu ministriju, lai oficiāli protestētu pret ārkārtīgi nopietnajiem un aizskarošajiem izteikumiem, ko TV raidījumu vadītājs Vladimirs Solovjovs Krievijas televīzijā ir izteicis premjerministrei Džordžai Meloni".
Arī Itālijas opozīcijas partijas nosodīja Krievijas propagandista izteikumus.
Romas un Maskavas attiecības ir saspīlētas, jo Meloni stingri atbalsta Ukrainu, savukārt Meloni savulaik draudzīgās attiecības ar Trampu pasliktinājušās, kopš viņa aizstāvēja pāvestu Leonu XIV pret ASV prezidenta verbālajiem uzbrukumiem.
Jāpiebilst, ka Solovjovam ir īpašs naids pret Itāliju, jo ikdienā NATO un Eiropu apspļaudošais propagandists Komo ezera krastā bija iegādājies divas lepnas villas, kā arī ieguvis pastāvīgā iedzīvotāja statusu Itālijā. Pēc Krievijas invāzijas Ukrainā un starptautisko sankciju noteikšanas 2022. gadā Itālija uzlika arestu Solovjova villām un viņš vairs valstī nevar iebraukt.