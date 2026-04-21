Apcietināti policisti, kuri aizbēga no slaktiņa vietas Kijivas lielveikalā. Pirms tam atkāpās policijas priekšnieks
Kijivas tiesa apcietinājusi divus policistus, kuri 18. aprīlī aizbēga no slaktiņa vietas Kijivas centrā, kad kāds vīrietis sāka šaut uz garāmgājējiem, bet pēc tam iebarikādējās lielveikalā.
⚖️ Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у втечі від терориста поліцейському Михайлу Дробницькому — тримання під вартою до 18 червня— Breaking News (@breakingUAnews) April 21, 2026
Також він може внести 266 тис. грн застави. pic.twitter.com/e59dRQ6yoy
Tiesā policists Mihailo Drobņickis stāstīja, ka nebēga no apšaudes vietas, bet meklēja patvērumu, tā kā uz viņu šāva. Savukārt Hanna Dudina apgalvoja, ka bija devusies uz netālo dienesta automašīnu, lai atrastu pirmās palīdzības komplektu ievainotajam zēnam.
🗣 «А чому ви вважаєете, що я винна?», — розпочався суд над напарницею Михайла Дробницького — поліцейською Анною Дудіною, яка втікала від стрілка в Києві pic.twitter.com/4oKsQqnSnA— Breaking News (@breakingUAnews) April 21, 2026
In Kyiv, the gunman who took shoppers hostage in a store has been killed during the assault.— NEXTA (@nexta_tv) April 18, 2026
Before that, he had been shooting at passersby. https://t.co/saBc7hAwmN pic.twitter.com/HCZNJo5XRA
Pēc notikušā internetā parādījās video, kurā redzams, kā divi policisti šaušanas laikā aizbēg no notikuma vietas, pametot cilvēkus. Pēc tam Ukrainas ģenerālprokurors Ruslans Kravčenko paziņoja par kriminālprocesa uzsākšanu par dienesta nolaidību, kas radījusi smagas sekas. Savukārt Ukrainas patruļpolicijas departamenta priekšnieks Jevhens Žukovs paziņoja par demisiju, savu padoto rīcību vērtējot kā “apkaunojošu”.
19. aprīlī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka tiks veiktas kadru pārmaiņas visā Ukrainas Iekšlietu ministrijas sistēmā.