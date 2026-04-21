Apcietināti policisti, kuri aizbēga no slaktiņa vietas Kijivas lielveikalā. Pirms tam atkāpās policijas priekšnieks
Foto: Yevhen Kotenko/Ukrinform/SIPA
Policisti un specvienība pie Kijivas lielveikala, kur Dmitrijs Vasiļčenko šāva sešus cilvēkus
Nils Zālmanis

Jauns.lv

Kijivas tiesa apcietinājusi divus policistus, kuri 18. aprīlī aizbēga no slaktiņa vietas Kijivas centrā, kad kāds vīrietis sāka šaut uz garāmgājējiem, bet pēc tam iebarikādējās lielveikalā.

Tiesā policists Mihailo Drobņickis stāstīja, ka nebēga no apšaudes vietas, bet meklēja patvērumu, tā kā uz viņu šāva. Savukārt Hanna Dudina apgalvoja, ka bija devusies uz netālo dienesta automašīnu, lai atrastu pirmās palīdzības komplektu ievainotajam zēnam.

Pēc notikušā internetā parādījās video, kurā redzams, kā divi policisti šaušanas laikā aizbēg no notikuma vietas, pametot cilvēkus. Pēc tam Ukrainas ģenerālprokurors Ruslans Kravčenko paziņoja par kriminālprocesa uzsākšanu par dienesta nolaidību, kas radījusi smagas sekas. Savukārt Ukrainas patruļpolicijas departamenta priekšnieks Jevhens Žukovs paziņoja par demisiju, savu padoto rīcību vērtējot kā “apkaunojošu”.

19. aprīlī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka tiks veiktas kadru pārmaiņas visā Ukrainas Iekšlietu ministrijas sistēmā.

