Krievijas ciema iedzīvotāji lūdz Romas pāvestu saremontēt ceļu
Krievijas ciema iedzīvotāji vērsušies pie Romas pāvesta ar lūgumu palīdzēt ceļa remontā, jo vietējām un federālām varas iestādēm uz viņiem nospļauties.
Baškortostānas republikas Boriskinas ciema iedzīvotāji uzrakstījuši vēstuli Romas pāvestam Leonam XIV, lūdzot palīdzību sabojātā ceļa remontā, jo vietējās varas iestādes jau desmit gadus neliekas par viņiem ne zinis. Ciema iedzīvotāju video uzruna izplatīta sociālajos tīklos.
Ciema iedzīvotāji sūdzas, ka neskaitāmu gadu laikā tā arī nav sagaidījuši pat elementāru rīcību. “Mēs desmit gadus rakstām uz visām instancēm, bet bez jebkādas jēgas,” vietējie sūrojas.
Ceļa briesmīgā stāvokļa dēļ ļaudis katru dienu riskē: lietainos laikapstākļos automašīnas iestrēgst dubļos, ātrās palīdzības automašīnas vispār nevar līdz viņiem aizbraukt, knapi piebrauc skolas autobuss.
Papildus vēstulei pāvestam, ciema iedzīvotāji vērsušies arī pie Krievijas Izmeklēšanas komitejas vadītāja Aleksandra Bastrikina, varbūt diktatora Vladimira Putina ieceltais represīvā orgāna vadītājs uzklausīs viņu žēlabas ātrāk par Romas pāvestu. Zīmīgi, ka pareizticīgās valsts iedzīvotāji nevēršas pie Putina pareizticīgās baznīcas vadītāja patriarha Kirila, kura greznās villas, jahtas un pulksteņi ir slaveni jau ne pirmo gadu desmitu.