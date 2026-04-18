Kijivā bruņots uzbrucējs atklāj uguni uz garāmgājējiem; pieci bojāgājušie
Bruņots uzbrucējs sestdien Kijivā nošāvis piecus cilvēkus, pavēstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Uzbrucējs aizturēšanas gaitā nogalināts.
Kijivas policija un mediji iepriekš ziņoja, ka šaušana notikusi Kijivas Holosijivas rajonā. Ar automātu bruņots vīrietis sācis šaut uz garāmgājējiem. Pēc tam uzbrucējs iegājis veikalā, kur šaušana turpinājusies.
In Kyiv, the gunman who took shoppers hostage in a store has been killed during the assault.
Tīmekļa izdevums "Ukrainska pravda" vēsta, ka četri cilvēki nošauti uz ielas, bet viens - veikalā.
Šāvējs dzimis Maskavā 1968. gadā, liecina "Ukrainska pravda" informācija.
Terrorist attack in Kyiv: unknown gunman opened fire on people
A man started shooting at police officers and took hostages.
After the shooting, he barricaded himself inside a Velmart store in the Demiivska area. The KORD special forces unit is on the scene.
Viņam bija Ukrainas pilsonība. Savulaik viņš dzīvojis Bahmutā, Doneckas apgabalā, vēlāk - Holosijivas rajonā, Kijivā, vēsta izdevums.