Kijivā bruņots uzbrucējs atklāj uguni uz garāmgājējiem; pieci bojāgājušie
Apšaudē Kijivā nogalināti pieci cilvēki.
Kijivā bruņots uzbrucējs atklāj uguni uz garāmgājējiem; pieci bojāgājušie

Bruņots uzbrucējs sestdien Kijivā nošāvis piecus cilvēkus, pavēstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

Kijivā bruņots uzbrucējs atklāj uguni uz garāmgājē...

Uzbrucējs aizturēšanas gaitā nogalināts.

Kijivas policija un mediji iepriekš ziņoja, ka šaušana notikusi Kijivas Holosijivas rajonā. Ar automātu bruņots vīrietis sācis šaut uz garāmgājējiem. Pēc tam uzbrucējs iegājis veikalā, kur šaušana turpinājusies.

Tīmekļa izdevums "Ukrainska pravda" vēsta, ka četri cilvēki nošauti uz ielas, bet viens - veikalā.

Šāvējs dzimis Maskavā 1968. gadā, liecina "Ukrainska pravda" informācija.

Viņam bija Ukrainas pilsonība. Savulaik viņš dzīvojis Bahmutā, Doneckas apgabalā, vēlāk - Holosijivas rajonā, Kijivā, vēsta izdevums.

