Krievija draud mērķiem Vācijā, Berlīne steidz izsaukt vēstnieku
Berlīne pirmdien izsaukusi Krievijas vēstnieku saistībā ar tiešiem Krievijas draudiem mērķiem Vācijā, paziņojusi Vācijas Ārlietu ministrija.
Šie draudi "ir mēģinājums graut mūsu atbalstu Ukrainai un pārbaudīt mūsu vienotību", teikts ministrijas paziņojumā platformā "X".
"Mūsu atbilde ir skaidra - mēs neļausimies iebiedēt. Šādi draudi un jebkāda veida spiegošana Vācijā ir pilnīgi nepieņemama," uzsvēra ministrija.
Ministrija neatklāja, par kādiem draudiem ir runa.
Krievijas vēstniecība ziņu aģentūrai AFP atteicās sniegt komentārus.
Krievijas Aizsardzības ministrija pagājušajā nedēļā savā oficiālajā "Telegram" kanālā publicēja sarakstu ar 21 uzņēmumu, ko Maskava uzskata par Ukrainas aizsardzības uzņēmumu meitasuzņēmumiem vai galveno komponentu piegādātājiem. Šajā sarakstā ir arī vismaz trīs Vācijas uzņēmumi, kas Ukrainai piegādā bezpilota lidaparātus. Ministrijas paziņojums ietvēra neskaidru mājienu, ka šie uzņēmumi varētu tikt uzskatīti par uzbrukumu mērķiem.