Orbāna blokāde var beigties: “Družba” darbību sola atsākt jau šonedēļ
Eiropas Savienības (ES) paplašināšanās komisāre Marta Kosa pirmdien Eiropas Parlamentā (EP) paziņoja, ka jau šonedēļ varētu tikt atsākta naftas cauruļvada "Družba" ekspluatācija.
Neilgi pēc tam Kipra, kas ir ES prezidējošā valsts, paziņoja, ka trešdien plānots pieņemt galīgo lēmumu par 90 miljardu eiro aizdevumu Ukrainai. Aizdevuma piešķiršanu līdz šim bloķēja Ungārija, pieprasot atsākt "Družba" darbību.
Līdzšinējais Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns, kurš šomēnes parlamenta vēlēšanās cieta graujošu sakāvi, apsūdzēja Ukrainu, ka tā tīši bloķē Krievijas naftas piegāžu atsākšanu pa cauruļvadu "Družba".
Cauruļvads tika bojāts Krievijas uzbrukumā Ukrainai 27. janvārī.
Svētdien Orbāns paziņoja, ka ar Briseles starpniecību ir saņēmis norādes no Ukrainas, ka Kijiva ir gatava atsākt naftas piegādes jau šo pirmdien, ja Ungārija atcels ES aizdevuma blokādi. "Tiklīdz naftas piegādes tiks atjaunotas, mēs vairs nekavēsim aizdevuma apstiprināšanu," platformā "X" pavēstīja Orbāns.
ES aizdevums paredzēts, lai segtu Ukrainas visneatliekamākās finansiālās vajadzības un ļautu valstij turpināt cīņu pret Krieviju. Šogad paredzēts izmaksāt Ukrainai 45 miljardus eiro, bet nākamgad vēl 45 miljardus eiro.