Vācijas aizsardzības ministrs aicina stiprināt ieguldījumu Eiropas drošībā: draudi aug pārāk strauji
Vācijas aizsardzības ministrs Boriss Pistoriuss paudis uzskatu, ka Vācijas pienākums ir darīt daudz vairāk Eiropas drošības labā.
"Ņemot vērā mūsu lielumu, ekonomisko spēku un ģeostratēģisko lomu, Vācijas pienākums ir darīt ievērojami vairāk nekā līdz šim un, protams, ne tikai savas, bet visas Eiropas drošības labā," pirmdien rūpniecības izstādē Hannoverē sacīja Pistoriuss.
Ekonomiskais spēks un drošība ir nesaraujami saistīti, teica Pistoriuss. "Bez drošības nav iespējama plaukstoša ekonomika, bez ekonomiskā spēka nav iespējama drošība," sacīja ministrs. Spēcīga rūpniecības nozare ir būtisks priekšnoteikums demokrātijas un drošības aizsardzībai, viņš uzsvēra.
Kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā drošība Vācijā vairs nav margināls jautājums, norādīja Pistoriuss. "Ekonomika izjūt ģeopolitisko draudu un risku tūlītēju ietekmi. Karš Irānā un pašreizējais konflikts Hormuza šaurumā to parāda pārāk skaidri," sacīja ministrs.
Viņaprāt, Vācija ir pārāk lēni īstenojusi inovācijas. "Īpaši aizsardzības nozarē, ņemot vērā pārmaiņu ātrumu, mēs nevaram atļauties, ka starp funkcionējošu, labu prototipu un sērijveida ražošanu paiet gadi," uzsvēra Pistoriuss, piebilstot, ka pasaulē, kurā draudi attīstās dienu, nevis gadu laikā, ātrums ir "būtisks mūsu drošības priekšnoteikums". Kā piemēru viņš minēja bezpilota lidaparātus un sacīja, ka Ukrainas partneri tagad runā par sešu līdz 12 nedēļu inovāciju cikliem.