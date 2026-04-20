Skolēni sumina Oklahomas skolas direktoru, kurš neitralizēja potenciāla slaktiņa rīkotāju
Kādas ASV vidusskolas skolēni pagājušās nedēļas nogalē sumināja skolas direktoru, viņam piešķirot izlaiduma balles karaļa titulu. Šādas pateicības iemesls bija visnotaļ nopietns: direktors nesen varonīgi bija novērsis masu slaktiņu skolā.
“Karaļa” titulu izpelnījās Oklahomas štata Polsvelijas vidusskolas 60 gadus vecais direktors Kērks Mūrs, kurš 7. aprīļa pēcpusdienā, riskējot ar savu dzīvību, atbruņoja 20 gadus veco bijušo šīs skolas skolnieku Viktoru Lī Hokinsu, kurš ar diviem pusautomātiskajiem šaujamieročiem bija ieradies skolnieku apšaušanai.
Hokinss paspēja vairākas reizes izšaut, pirms Mūrs metās viņam virsū un atbruņoja, cīņas laikā saņemot lodi kājā. Medijos vēsta, ka Hokinss bija raksturots kā apsēsts ar vienu no briesmīgākajiem slaktiņiem skolā ASV vēsturē, ko Kolorādo štata Kolumbainā 1999. gada 20. aprīlī sarīkoja vietējie skolēni 18 gadus vecais Ēriks Hariss un 17 gadus vecais Dilans Klebolds. Viņi nošāva 12 skolniekus un vienu skolotāju, kā arī ievainoja vairāk nekā 20 citus, pēc tam izdarīja pašnāvību. Tobrīd tas bija asiņainākais slaktiņš mācību iestādē ASV vēsturē, bet kopš tā laika bijuši pieci vēl briesmīgāki. Tieši šis noziegums izraisīja tā dēvēto “Kolumbainas efektu”, kad tajā iedvesmu guvuši vismaz 50 masu slepkavas.
Par savu varonību Kērks Mūrs saņēma daudz uzslavu, taču viņš pats bija pieticīgs. “Tāpat kā daudzi pedagogi visā valstī, mēs šādiem gadījumiem gatavojamies ar apmācību un draudu rūpīgu izvērtēšanu,” viņš paziņoja. “Esmu pateicīgs, ka man palīdzēja instinkti un apmācība, kā arī Dieva roka.”
Hokinss atrodas apcietinājumā, 8. maijā viņam paredzēts stāties tiesas priekšā.