Tramps: ASV pārstāvji pirmdien ieradīsies Pakistānā uz sarunām ar Irānu
ASV prezidents Donalds Tramps svētdien paziņoja, ka Savienoto Valstu pārstāvji pirmdien ieradīsies Pakistānas galvaspilsētā Islamabadā, lai turpinātu sarunas ar Irānu.
"Mani pārstāvji dodas uz Islamabadu, Pakistānu. Viņi tur ieradīsies rītvakar uz sarunām," Tramps ierakstījis savā platformā "Truth Social".
Viņš apgalvojis, ka ASV "piedāvā ļoti godīgu un saprātīgu vienošanos", kā arī atkārtojis draudus iznīcināt Irānas infrastruktūru, ja Teherāna vienošanos nepieņems.
"Es ceru, ka viņi to pieņems, jo, ja viņi to nepieņems, Savienotās Valstis grasās Irānā sagraut katru spēkstaciju un katru tiltu," piebildis ASV prezidents.
Pirmā sarunu kārta starp Irānu un ASV Islamabadā pagājušajā nedēļas nogalē beidzās bez vērā ņemamiem rezultātiem, radot šaubas, vai ASV un Izraēlas 28. februārī sāktā kara atrisinājumu izdosies rast, pirms trešdien beigsies pašreizējais pamiers.
Galvenais strīdīgais jautājums joprojām ir Hormuza šauruma atvēršana, lai varētu atsākties naftas eksports no Persijas līča valstīm.
Lai gan Irāna piektdien paziņoja, ka tā atkal atver šaurumu, tā sestdien to atkal slēdza pēc tam, kad Tramps pavēstīja, ka ASV saglabās Irānas ostu jūras blokādi, līdz tiks panākta miera vienošanās.