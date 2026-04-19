Šodien 09:32
PVD Spānijas izcelsmes hekā konstatējis parazitāro slimību ierosinātājus, bet Ēģiptes apelsīnos - pesticīdus
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) pēc patērētāja sūdzības veicis laboratorisko kontroli Spānijas izcelsmes hekā, kurā konstatējis parazitāro slimību ierosinātājus.
PVD norāda, ka Spānijas izcelsmes sudrabotajā hekā ar EAN kodu "02800813003940" konstatēti parazitāro slimību ierosinātāji "Anisakis sp.". Dienestā informē, ka produkta derīguma termiņš ir beidzies un tas vairs nav pieejams tirdzniecībā.
Tāpat PVD Ēģiptes izcelsmes apelsīnos "Navel" konstatējis pārsniegtu pieļaujamo pesticīda "lambda-cihalotrīns" atliekvielu līmeni. Dienestā skaidro, ka apelsīni vairs nav pieejami tirdzniecībā.
Par konstatēto PVD ievietojis paziņojumu Eiropas Savienības Ātrās brīdināšanas sistēmā. PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.