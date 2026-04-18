Šausmas uz šosejas! Kravas automašīna pilnā ātrumā iebrauc pretējā joslā un frontāli ietriecas betona maisītājā
Kalifornijā uz I-10 šosejas notikusi šaušalīga avārija. Tajā bija iesaistītas astoņas automašīnas, un pēc sadursmes izcēlās ugunsgrēks. Soctīklos publicēts sadursmes video.
Avārija notika ap pulksten 7:30 no rīta uz I-10 šosejas. Kravas automašīna šķērsoja centrālo sadalošo joslu un iebrauca pretimbraucošajā satiksmē, kur frontāli ietriecās betona maisītājā.
Betona maisītāja vadītājs gāja bojā notikuma vietā. Vairāki citi tika nogādāti slimnīcā ar traumām, sākot no vieglām līdz vidēji smagām. Lielceļa policija veic izmeklēšanu.
Soctīklos publicētajā video redzams avārijas brīdis, kur kravas auto iebrauc pretēja joslā un ietriecas betona maisītājā. Abas automašīnas ir smagi bojātas un atlūzas izkaisītas pa ceļu.
Avārijas cēlonis joprojām tiek izmeklēts, taču vietējie kravas automašīnu vadītāji stāsta par darba bīstamību, uzsverot atpūtas un uzmanības nozīmi pie stūres. Ilgas darba stundas un nogurums ir pastāvīgas bažas kravas automašīnu nozarē, un autovadītāji saka, ka modrība ir kritiski svarīga drošībai uz noslogotām automaģistrālēm.
Aculiecinieki avāriju raksturoja kā postošu, norādot, cik ātri tā risinājās un cik maz laika autovadītājiem bija reakcijai, kad kravas automašīna iebrauca pretējā joslā.