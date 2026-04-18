Trampa administrācija atkal ļaus nopelnīt Kremlim naudu, lai Krievija varētu turpināt slaktiņu Ukrainā
ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija piektdien atkal uz mēnesi atviegloja Krievijas naftai noteiktās sankcijas, ļaujot Krievijai pārdot jau tankkuģos iekrauto jēlnaftu un naftas produktus.
ASV Finanšu ministrija izsniedza licenci divas dienas pēc finanšu ministra Skota Besenta paziņojuma, ka Krievijas naftai noteikto sankciju atvieglojums netiks atjaunots.
Jaunā licence ļauj pirkt tankkuģos iekrauto Krievijas jēlnaftu un naftas produktus līdz 16. maija plkst. 12.01 (plkst. 7.01 pēc Latvijas laika).
Tā pagarina iepriekš uz 30 dienām noteikto sankciju atvieglojumu, kas bija spēkā no marta vidus līdz 11. aprīlim.
Krievijas naftai noteikto sankciju atvieglojums sākotnēji bija ieviests saistībā ar karu Irānā, kura dēļ tika slēgts Hormuza šaurums, ar mērķi samazināt augošās energoresursu cenas.
Šādi sankciju atvieglojumi var sarežģīt centienus liegt Krievijai gūt ieņēmumus no naftas pārdošanas, kas tai vajadzīgi kara finansēšanai pret Ukrainu.
Francijas finanšu ministrs Rolands Leskīrs šonedēļ pēc G7 valstu finanšu līderu tikšanās Vašingtonā uzsvēra, ka "Krievija nedrīkst gūt labumu no Irānā notiekošā".