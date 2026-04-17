Zviedrija piešķirs Ukrainai četru miljardu eiro lielu atbalstu
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien Ļvivā tikās ar Zviedrijas karali Kārli XVI Gustavu.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka Zviedrija piešķirs Ukrainai atbalstu četru miljardu eiro apmērā, kā arī palīdzēs apmācīt iznīcinātāju "Gripen" pilotus.

Pēc viņa teiktā, ukraiņu pilotu apmācība sāksies jau šogad. Ar šo paziņojumu Zelenskis nāca klajā piektdien, 17. aprīlī, kad viņš Ļvivā tikās ar Zviedrijas karali Kārli XVI Gustavu.

