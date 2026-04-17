Šodien 18:40
Zviedrija piešķirs Ukrainai četru miljardu eiro lielu atbalstu
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka Zviedrija piešķirs Ukrainai atbalstu četru miljardu eiro apmērā, kā arī palīdzēs apmācīt iznīcinātāju "Gripen" pilotus.
Pēc viņa teiktā, ukraiņu pilotu apmācība sāksies jau šogad. Ar šo paziņojumu Zelenskis nāca klajā piektdien, 17. aprīlī, kad viņš Ļvivā tikās ar Zviedrijas karali Kārli XVI Gustavu.
For the second time since the restoration of our independence, King Carl XVI Gustaf of Sweden has come to Ukraine. A government delegation also accompanied him. I thank His Majesty for his visit and for supporting our people. Sweden is among the five largest donors in terms of… pic.twitter.com/6AcBB65d3I— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 17, 2026