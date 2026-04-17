Lietuvā atkārtoti apcietināts Šarūns Stepukonis, kas tiek turēts aizdomās par vairāk nekā 42 miljonu eiro izkrāpšanu no "BaltCap"
Lietuvā atkārtoti aizturēts bēdīgi slavenais Šarūns Stepukonis, kurš tiek turēts aizdomās par vairāk nekā 42 miljonu eiro izkrāpšanu no Baltijas privātā kapitāla fondu pārvaldnieka "BaltCap" infrastruktūras fonda uzņēmumiem, un naudas nospēlēšanu azartspēlēs.
"Varam apstiprināt, ka aizdomās turētais tika aizturēts līdz tiesai. Atbildīgā tiesa nolēma, ka, ņemot vērā nacionālajos tiesību aktos noteiktos nosacījumus, pastāv risks, ka persona var neierasties atbildīgajās iestādēs," paziņoja Eiropas Prokuratūra.
Viļņas pilsētas rajona tiesa šonedēļ paziņoja, ka ir saņēmusi Eiropas Prokuratūras deleģētā prokurora Darjus Karčinska lūgumu par aizdomās turētā Stepukoņa apcietināšanu. Tiesnesis nolēma, ka Stepukonis paliks apcietinājumā līdz 16. jūlijam.
Pagājušā gada decembrī, beidzoties intensīvās uzraudzības periodam, pret Stepukoni piemērotie ierobežojošie pasākumi tika atviegloti, un viņam tika prasīts vienīgi regulāri pieteikties policijā. EPPO iepriekš atteicās komentēt, kad varētu tikt pabeigta pirmstiesas izmeklēšana par pazudušajiem miljoniem. Tikmēr Finanšu noziegumu izmeklēšanas dienests decembrī paziņoja, ka izmeklēšana ir pēdējā posmā. Tika gaidīts, ka Eiropas deleģētais prokurors lietu nodos tiesai 2026. gada sākumā.
Stepukonis, kurš iepriekš darbojās kā "BaltCap" partneris, tiek turēts aizdomās par vairāk nekā 42 miljonu eiro piesavināšanos no "BaltCap" infrastruktūras fonda uzņēmumiem. Vīrietis apgalvo, ka esot zaudējis lielāko daļu šo līdzekļu tiešsaistes azartspēlēs. Stepukonis sākotnēji tika aizturēts 2024. gada februārī. Pēc tam viņam tika piemērota intensīva uzraudzība un uzlikta elektroniskā uzraudzības aproce.