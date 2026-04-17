Viļņā oriģināli veicina lietuviešu valodas apguvi
Kamēr Baltijas valstīs joprojām aktuāla problēma ir valsts valodas apguve cittautiešu un ārzemnieku vidū, Lietuvas galvaspilsētas Viļņas mērs Valds Benkunsks piedāvā neparastu iniciatīvu, kas varētu dot vielu pārdomām arī Latvijā.
Proti, sabiedriskās vietās ir parādījušies milzīgas uzlīmes, kas palīdz ārzemniekiem sākt lietuviešu valodas apguvi. Mērs šāda pasākuma pamatojumu skaidro vienkārši: jaunas valodas mācīšanās visiem zināmā metode ir mājās uz dažādiem priekšmetiem pielīmēt uzlīmes ar to nosaukumiem. Tagad šo principu nolēmuši piemērot pilsētas mērogā, vēsta “delfi.lt”.
Lielās uzlīmes, kas redzamas vairākās vietās pilsētas centrā, ir ne tikai vizuāls akcents, bet arī aicinājums sākt lietuviešu valodas apguvi ar visvienkāršākajiem vārdiem, kas apzīmē priekšmetus, ar kuriem saskaramies ikdienā. Iniciatīva ir orientēta uz praktisku un vieglu mācīšanās procesu — nekādu sarežģītu noteikumu un sākot ar pamatjēdzieniem. Tas īpaši aktuāli ir ārzemniekiem, kas dzīvo Viļņā un vēlas integrēties.
Kā nākamo soli piedāvā īpašu platformu askalbu.lt, kur ikviens var atrast sev vislabāk piemēroto valodas apguves veidu.
“Jāatzīst, ka lietuviešu valoda nav pati vienkāršākā. Bet Viļņas dēļ ir vērts papūlēties,” norādīja mērs.