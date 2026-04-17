ASV ir pilnībā izvedušas savus karavīrus no Sīrijas - kāds ir šī lēmuma iemesls?
Sīrijas Ārlietu ministrija paziņojusi, ka ASV ir pilnībā izvedušas savus karavīrus no Sīrijas.
"Damaska "uzskata, ka Amerikas Savienoto Valstu lēmums izbeigt savu militāro misiju Sīrijā atspoguļo vispārēju novērtējumu, ka apstākļi, kas sākotnēji noteica ASV militārās klātbūtnes nepieciešamību Sīrijā, proti, cīņa pret "Islāma valsts", ir būtiski mainījušies. Šodien Sīrijas valsts ir pilnībā spējīga vadīt pretterorisma centienus no iekšienes, sadarbojoties ar starptautisko sabiedrību," paziņoja ministrija.
Damaska arī norādīja, ka militāro objektu nodošana "tika veikta ar lielu profesionalitāti un pilnīgā koordinācijā starp Sīrijas un ASV valdībām". Tas "uzsver Damaskas un Vašingtonas attiecību konstruktīvo raksturu, kas izveidojušās pēc vēsturiskās prezidenta al Šaraa un prezidenta Trampa tikšanās Baltajā namā 2025. gada novembrī," teikts ministrijas paziņojumā.
ASV Centrālās virspavēlniecības (CENTCOM) preses pārstāvis Tims Hokinss apstiprināja šo informāciju. "ASV spēki ir pabeiguši visu mūsu galveno bāzu nodošanu Sīrijā kā daļu no sakārtota, uz nosacījumiem balstīta pārejas procesa," pavēstīja Hokinss.
ASV karavīri "turpinās atbalstīt partneru vadītās pretterorisma operācijas, kas ir ļoti svarīgas, lai nodrošinātu galīgo "Islāma valsts" sakāvi un stiprinātu drošību reģionā," piebilda CENTCOM pārstāvis.
Jau 2025. gada aprīlī kļuva zināms, ka ASV bruņotie spēki slēdz trīs no savām astoņām bāzēm Sīrijas ziemeļaustrumos un samazina savu kontingentu no 2000 līdz 1400 karavīru.
ASV vadītā pretterorisma koalīcija tika izveidota 2014. gadā, lai likvidētu tā dēvēto "Islāma valsts" pasludināto "kalifātu" Sīrijā un Irākā. ASV bruņotie spēki kopā ar saviem sabiedrotajiem ir veikuši desmitiem tūkstošu gaisa triecienu, lai iznīcinātu "kalifātu" un tā līderus. Pēdējos gados ASV bruņotie spēki ir turpinājuši uzbrukt "Islāma valsts" objektiem, kā arī kaujiniekiem, kas ir sabiedroti Irānai.