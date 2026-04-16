Migrantus gaida nopietns tests, lai iegūtu Somijas pilsonību
Pastiprinot imigrācijas politiku, Somijas valdība ceturtdien ierosinājusi "pilsonisko zināšanu" pārbaudi, kas migrantiem būtu jānokārto naturalizācijai. Testa mērķis būtu "novērtēt pretendentu zināšanas par Somijas sabiedrību un tās galvenajiem principiem", paziņoja Iekšlietu ministrija, norādot, ka tests būtu jākārto somu vai zviedru valodā, kas abas ir Somijas valsts valodas.
Alternatīva būtu pierādīt savas "pilsoniskās zināšanas", nokārtojot eksāmenu somu vai zviedru valodā vai iegūstot universitātes grādu.
Somijas iekšlietu ministre Mari Rantanena uzsvēra, ka pilsonība "netiek piešķirta automātiski". "Šīs reformas veicina integrāciju, nodarbinātību un Somijas sabiedrības noteikumu ievērošanu," norādīja ministre.
Pilsonības tests ir "noslēguma posms plašākā Pilsonības likuma reformā", kas "pastiprina nosacījumus Somijas pilsonības iegūšanai", skaidroja Rantanena.
Juridiskās prasības attiecībā uz pieteikuma iesniedzēja uzturēšanās periodu Somijā, sodāmību un finanšu resursiem jau ir pastiprinātas.
Ja parlaments apstiprinās arī šo valdības priekšlikumu, pilsonības tests tiks ieviests jau nākamgad. Paredzēts, ka tas ietvers jautājumus par Somijas galvenajiem tiesību aktiem, pamattiesībām un cilvēktiesībām, vienlīdzību, dzimumu līdztiesību, vēsturi un kultūru.
Valdība ceturtdien arī ierosināja paātrināt lēmumu par deportāciju izpildi un ļaut iepriekš noteikt ieceļošanas aizliegumu personām, "kuras rada nopietnus draudus sabiedriskajai kārtībai, sabiedrības drošībai vai valsts drošībai".
Vairākas Eiropas valstis īsteno stingrāku imigrācijas politiku. Arī Somijas kaimiņvalsts Zviedrija februārī ierosināja līdzīgu pilsonības testu.