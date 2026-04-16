"Lai uzmanās tie, kuri velk reliģiju tumsā un dubļos!" pāvests Leons XIV nāk klajā ar ļoti bargu vēstījumu valstu līderiem
Pāvests Leons XIV paudis stingru nosodījumu tiem, kuri savās interesēs izmanto reliģiju un Dieva vārdu, brīdinot par svētā zaimošanu savtīgu mērķu vārdā.
“Bēdas tiem, kuri savtīga militāra, ekonomiska un politiska labuma vārdā manipulē ar reliģiju un pašu Dieva vārdu, ievelkot svēto tumsā un netīrībā,” pauda pāvests Leons XIV.
Woe to those who manipulate religion and the very name of God for their own military, economic, and political gain, dragging that which is sacred into darkness and filth. #ApostolicJourney #Cameroon https://t.co/bKteFZ3iWE— Pope Leo XIV (@Pontifex) April 16, 2026
Kā zināms, pāvests Leons XIV pirmdien noraidīja ASV prezidenta Donalda Trampa kritiskos izteikumus par viņa aicinājumu pārtraukt karus, piebilstot, ka viņš nebaidās no Trampa administrācijas.
"Tas, ko es saku, nav domāts kā uzbrukums kādam. Es neesmu politiķis. Es aicinu visus cilvēkus meklēt veidus, kā būvēt miera un izlīguma tiltus, kā meklēt veidus, kā izvairīties no kara, kad vien tas ir iespējams," norādīja Leons XIV, piebilstot, ka viņš nebaidās no Trampa administrācijas.
Neilgi pirms pāvesta došanās uz Āfriku Tramps pārmeta viņam briesmīgas ārpolitikas īstenošanu. Prezidents savā platformā "Truth Social" rakstīja, ka Leons XIV tika ievēlēts pāvesta amatā tikai tāpēc, ka cilvēki bija cerējuši, ka pāvests no ASV spēs labāk tikt galā ar viņu.
"Ja es nebūtu Baltajā namā, Leons XIV nebūtu Vatikānā," uzskata Tramps. Viņš sacīja, ka nevēlas pāvestu, kurš uzskata, ka ir pieņemami, ja Irānai ir kodolieroči.
Leons XIV žurnālistiem lidmašīnā uz Alžīriju norādīja, ka evaņģēlijā ir teikts, ka "svētīgi ir miera nesēji", un uzsvēra, ka nevairīsies no evaņģēlija vēsts sludināšanas.
Viņš pauda bažas, ka Tramps neizprot evaņģēlija vēsti, un sacīja, ka turpinās darīt to, kas, viņaprāt, ir baznīcas misija mūsdienu pasaulē.