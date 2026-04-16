Zelenskis: Krievijas triecieni Ukrainas pilsētām parāda nepieciešamību palielināt spiedienu
Krievijas triecieni Ukrainas pilsētām naktī uz ceturtdienu pierāda nepieciešamību palielināt spiedienu uz Krieviju, lai panāktu mieru, paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Dienā un vakarā un naktī bija gandrīz 700 Krievijas dronu. Bija arī raķetes: 19 ballistiskās raķetes un vēl vairāk spārnotās raķetes šonakt," viņš pavēstīja, piebilstot, ka lielākā daļa ballistisko raķešu bija vērstas pret Kijivu.
Viņš sacīja, ka šī nakts vēlreiz pierādīja, ka "Krievija nav pelnījusi nekādas globālās politikas mīkstināšanu un sankciju atcelšanu". "Krievija liek likmes uz karu, un tādai ir jābūt atbildei - ar visiem spēkiem jāaizsargā dzīvība un ar visiem spēkiem arī jāiestājas par mieru," sacīja Ukrainas prezidents.
Krievijas bruņotie spēki naktī uz ceturtdienu uzbruka Ukrainai ar droniem un raķetēm, nogalinot vismaz 15 cilvēkus un vairāk nekā 100 ievainojot.
Krievijas nakts uzbrukumā Kijivai gājuši bojā četri cilvēki, tostarp bērns, un vēl 54 ievainoti. Odesā nogalināti deviņi cilvēki un vēl 23 cietuši. Uzbrukumā Dņipro pilsētai valsts vidienē nogalināti trīs cilvēki un vēl 34 ievainoti.
Uz Ukrainu raidītas 19 ballistiskās raķetes "Iskander-M"/S-400, 20 spārnotās raķetes H-101, piecas spārnotās raķetes "Iskander-K", kā arī 659 droni.