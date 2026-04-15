18 gadus vecs jaunietis Turcijā atklājis uguni pret savu bijušo vidusskolu. Ir cietušie. VIDEO
Turcijas dienvidaustrumu pilsētā Siverekā kāds 18 gadus vecs jaunietis sarīkojis apšaudi savā bijušajā vidusskolā - Ahmeta Kojuncu profesionālajā un tehniskajā vidusskolā. Apšaudē cietuši vismaz 16 cilvēki, tai skaitā skolēni un izglītības iestādes personāls.
Provinces gubernators Hasans Sildaks apliecināja, ka starp cietušajiem ir 10 skolēni, četri skolotāji, viens kafejnīcas darbinieks un viens policists. Tāpat apšaudē miris pats šāvējs, kurš pēc nodarītā pavērsa ieroci pret sevi. Vietējie mediji ziņo, ka pieci smagi ievainoti cilvēki tika nosūtīti uz lielāko Šanliurfas provinces slimnīcu, bet pārējie tiek ārstēti pilsētas slimnīcā.
"Šis ir atsevišķs incidents, ko nevar saistīt ar nekādiem iepriekšējiem noziedzīgiem aktiem," pēc notikušā pauda Sildaks. Jāpiemin, ka apšaudes skolās Turcijā tiek reģistrētas ārkārtīgi reti. No notikuma vietas izplatīti vairāki video, kuros redzams, ka skolēni cenšas glābt savu dzīvību, bēgot pa izsistajiem logiem.
"Viņš neizteica nevienu vārdu, vienkārši iegāja klasē un sāka šaut," pēc notikušā medijiem pauda viens no skolēniem – Omers Furkans Sajars.
Tiek ziņots, ka 18 gadus vecais uzbrucējs, bruņojies ar ieroci, pēc apšaudes paslēpās skolas ēkā un atteicās padoties. "Policijas iejaukšanās rezultātā persona tika iedzīta stūrī un gāja bojā no paša radītas brūces," žurnālistiem sacīja Sildaks, piebilstot, ka varas iestādes uzsākušas izmeklēšanu, lai noskaidrotu 18 gadus vecā šāvēja rīcības iemeslu.