"Booking.com" brīdina klientus: uzņēmums piedzīvojis datu noplūdi.
Šodien 15:30
Naktsmītņu rezervēšanas platforma "Booking.com" ir piedzīvojusi datu noplūdi, kuras laikā "neautorizētas personas" ieguva piekļuvi daļai klientu informācijas, ziņo "The Guardian".
Uzņēmums paziņoja, ka ir pamanījis aizdomīgu aktivitāti, kas ļāva trešajām pusēm piekļūt daļai viesu rezervāciju datiem.
"Booking.com" norādīja, ka pēc šīs problēmas atklāšanas tika veikti nepieciešamie pasākumi, lai ierobežotu noplūdi, tostarp atjauninot PIN kodus rezervācijām un informējot viesus.
Kompānija izvairījās norādīt konkrētu skaitu personu, kuras skārusi šī datu noplūde, taču tika apstiprināts, ka finanšu informācijai piekļuve nav bijusi iespējama.
"Booking.com", kura galvenā mītne atrodas Amsterdamā, piedāvā vairāk nekā 30 miljonus naktsmītņu visā pasaulē un piedāvā sazināt ceļotājus ar dažādām transporta un naktsmītņu iespējām.