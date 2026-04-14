Pēc sarunu fiasko Islamabadā Pakistāna strādā pie otrās ASV un Irānas tikšanās
Pakistāna strādā pie ASV un Irānas sarunu otrās kārtas organizēšanas, atklājuši avoti Pakistānā.
Viens no avotiem norādīja uz centieniem pagarināt pamieru, lai dotu telpu diplomātijai.
Vašingtonas un Teherānas pārstāvji nedēļas nogalē tikās Islamabadā, taču viņiem neizdevās panākt tūlītēju vienošanos par kara izbeigšanu Tuvajos Austrumos.
"Mēs cenšamies, lai abas puses atkal apsēstos pie sarunu galda, protams, mēs vēlamies, lai tās atgrieztos Islamabadā, bet norises vieta vēl nav galīga," ziņu aģentūrai AFP atklāja kāds avots, kas vēlējās palikt anonīms. "Tikšanās varētu notikt drīz, lai gan datumi vēl nav apstiprināti," norādīja avots, piebilstot, ka Pakistāna arī cenšas panākt pamiera pagarināšanu pēc pašreizējā termiņa beigām.
Otra amatpersona, kas arī vēlējās palikt anonīma, sacīja, ka sarunas varētu notikt pirms pamiera termiņa beigām nākamnedēļ. "Pagaidām vēl nav noteikts datums un vieta," norādīja amatpersona.
"Rakstiski izklāstītās prasības un iespējamās piekāpšanās jau ir darītas zināmas, tāpēc abas puses apzinās iespējamos kompromisus," atklāja viens no avotiem.
Savienoto Valstu viceprezidents Džeimss Deivids Venss pirmdien paziņoja, ka Vašingtona ir skaidri norādījusi savas "sarkanās līnijas" un tagad jārīkojas Irānai.
Pagājušajā trešdienā ASV un Irāna vienojās par pamieru uz divām nedēļām.