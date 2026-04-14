Itālija asi reaģējusi uz Trampa kritiku par pāvestu Leonu XIV
ASV prezidents Donalds Tramps kritizēja pāvestu Leonu XIV, nosaucot viņu par "briesmīgu ārpolitikā".
Itālijas premjerministre Džordža Meloni paziņoja, ka ASV prezidenta Donalda Trampa kritika par pāvestu Leonu XIV ir "nepieņemama". Par to ziņoja Itālijas nacionālā ziņu aģentūra ANSA.
Meloni atgādināja, ka pāvests ir katoļu baznīcas galva, un viņam ir pareizi un normāli aicināt uz mieru un nosodīt jebkāda veida karu. "Es uzskatu, ka Trampa izteikumi par Svēto Tēvu ir nepieņemami," uzsvēra Meloni.
Pāvests Leons XIV nosodīja ASV un Izraēlas militāro operāciju pret Irānu, kas sākās 2026. gada 28. februārī. Viņš aicināja puses risināt sarunas un panākt miera līgumu, lai izbeigtu karu Tuvajos Austrumos.
Pēc tam, 12. aprīlī, Donalds Tramps savā sociālo mediju kontā "Truth Social" kritizēja pāvestu, nosaucot viņu par "briesmīgu ārpolitikā". Tramps arī apgalvoja, ka viņš palīdzēja amerikānim Robertam Prevostam kļūt par pāvestu Leonu XIV. Atbildot uz Baltā nama kritiku, Leons XIV lidojuma laikā no Itālijas uz Alžīriju žurnālistiem sacīja, ka viņš "nedebatēs" (ar ASV prezidentu Donaldu Trampu – red.) un "nebaidās no Trampa administrācijas".
Pāvests uzsvēra, ka viņš turpinās iestāties par visu karu beigām un "nebaidās skaļi sludināt Evaņģēlija vēsti".