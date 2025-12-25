Romas pāvests Ziemassvētkos aicina uz mieru Ukrainā, Tuvajos Austrumos un citur pasaulē
Romas katoļu baznīcas pāvests Leons XIV ceturtdien savā pirmajā Ziemassvētku dienas uzrunā "Urbi et orbi" ("Pilsētai un pasaulei") aicināja uz mieru Ukrainā, Tuvajos Austrumos un citur pasaulē, kur norisinās bruņoti konflikti.
Vēršoties pie tūkstošiem ticīgo, kas bija sapulcējušies Vatikāna Svētā Pētera laukumā, pāvests mudināja, lai "ieroču troksnis tiktu pārtraukts", kā arī aicināja karojošās puses Ukrainā rast drosmi iesaistīties "patiesā, tiešā un cieņpilnā dialogā" ar starptautiskās sabiedrības atbalstu.
Runājot par Tuvajiem Austrumiem, pāvests aizlūdza par "taisnīgumu, mieru un stabilitāti Libānā, Palestīnā, Izraēlā un Sīrijā". Viņš īpaši pieminēja Gazas joslas iedzīvotājus, kuri, pēc pāvesta teiktā, "zaudējuši visu".
Leons XIV pievērsa uzmanību arī kara un vardarbības upuriem Sudānā, Dienvidsudānā, Mali, Burkinafaso un Kongo Demokrātiskajā Republikā.
Šie Leonam XIV ir pirmie Ziemassvētki pāvesta amatā, kurā viņš stājās maijā pēc iepriekšējā katoļu baznīcas galvas Franciska nāves.