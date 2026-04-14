Smags trieciens Trampam: tiesa noraida viņa 10 miljardu prasību pret "The Wall Street Journal"
ASV Floridas štata apgabaltiesa noraidījusi ASV prezidenta Donalda Trampa prasību piedzīt no laikraksta "The Wall Street Journal" (WSJ) izdevējiem kompensāciju desmit miljardu dolāru apmērā par goda un cieņas aizskaršanu, pirmdienas vakarā ziņoja WSJ.
Prasība attiecās uz 2025. gada jūlijā publicēto WSJ rakstu, kurā bija runa par pastkarti, ko Tramps savulaik esot uzdāvinājis nu jau mirušajam amerikāņu finansistam un notiesātajam dzimumnoziedzniekam Džefrijam Epstīnam.
Atklātnes fotogrāfiju 2025. gada septembrī publicēja ASV Pārstāvju palātas demokrātu deputāti. Pastkartē attēlots kailas sievietes siluets, un tajā lasāms dialogs starp "Džefriju" un "Donaldu". Apsveikums noslēdzas ar frāzi: "Laimīgu dzimšanas dienu - un lai katra diena būtu jauns brīnišķīgs noslēpums".
WSJ, rakstot par šo apsveikumu, cita starpā uzsvēra, ka Tramps noliedzis, ka būtu sūtījis to Epstīnam, un draudējis izdevumam ar tiesas darbiem.
Tiesnesis secināja, ka žurnālisti veica izmeklēšanu, un viņiem nebija ļaunu nodomu.
Pēc tiesneša domām, lai pierādītu neslavas celšanu, Trampam bija jāparāda, ka izdevums un tā žurnālisti rīkojušies ar "ļaunu nolūku", proti, apzināti publicējuši nepatiesu informāciju vai vieglprātīgi ignorējuši patiesību. "Trampam neizdevās pierādīt, ka žurnālisti rīkojās ļaunprātīgi un apzināti izvairījās pārbaudīt viņa apgalvojumu, ka vēstule ir viltota," norādīja WSJ.
Gatavojot publikāciju, žurnālisti lūdza komentārus Trampam, ASV Tieslietu ministrijas amatpersonām un Federālā izmeklēšanas biroja (FIB) darbiniekiem, norādīja tiesnesis. "Īsāk sakot, sūdzība un raksts apstiprina, ka apsūdzētie mēģināja veikt izmeklēšanu," viņš piebilda.
Tramps var grozīt savu prasību un iesniegt to atkārtoti līdz 27. aprīlim, ko arī grasās darīt, paziņoja Trampa juridiskās komandas pārstāvis.