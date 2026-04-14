Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Šodien 07:10
Ukraina šobrīd ir spēcīgākā pozīcijā savā vēsturē, saka Zelenskis
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka pirmo reizi vēsturē Ukrainas karavīriem un sabiedrībai ir pietiekams bruņojuma līmenis, lai aizsargātos pret Krievijas triecieniem.
Viņš sacīja, ka Ukraina ir spēcīgākā pozīcijā nekā iepriekšējos vēsturiskajos periodos, tostarp 2014. gadā un 20. gadsimtā.
"Ukraina spēja izturēt pilna mēroga karu un aizsargājas ar cieņu, mūsdienīgi un ar spēju pārnest karu uz ienaidnieka teritoriju, uz Krieviju," norādīja Zelenskis.