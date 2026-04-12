Krievijas izsludinātais Lieldienu pamiers jau pārkāpts simtiem reižu, ziņo Ukraina
Foto: REUTERS/SCANPIX
Lieldienu pamiera pirmajā dienā krievi to pārkāpuši 469 reizes.
Pasaulē

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

Kopš Lieldienu pamiera sākuma krievi to pārkāpuši vismaz 469 reizes, sestdienas vakarā paziņoja Ukrainas ģenerālštābs.

Lieldienu pamiers stājās spēkā sestdien plkst. 16.00, un tas ilgs līdz svētdienas pusnaktij.

Pēc plkst. 16.00 uguns pārtraukšanas režīmu krievi pārkāpuši 496 reizes, teikts ģenerālštāba paziņojumā, piebilstot, ka iebrucēji sarīkojuši 22 uzbrukumus ukraiņu pozīcijām, 153 apšaudes, 19 uzbrukuma lidrobotu triecienus un 275 vadāmo dronu uzlidojumus.

Par pamiera pārkāpumiem ziņojusi arī krievu puse, konkrēti Kurskas un Belgorodas apgabalu varasiestādes.

Tēmas

KrievijaKrievijas armijaUkraina

Citi šobrīd lasa