Šodien 16:33
Palangā glābj alni, kurš nevarēja izkļūt no upes
Lietuvas Baltijas jūras piekrastē šonedēļ manīts neparasts ciemiņš — Palangas Rāžes upē izbrīnītie ļaudis pamanījuši alni. Vietējie mediji vēsta, ka milzis ūdenī bija nokļuvis ne savas gribas un viņam nācās palīdzēt nokļūt drošībā.
Alnis nevarēja tikt krastā, jo upes piekraste ir betonēta (foto: Rosita Makauskiene / Facebook)
Par Palangas Rāžes upē pamanīto meža iemītnieku savā “Facebook” kontā vēstīja kāda vietējā iedzīvotāja.
Palīdzīgu roku alnim, kurš paša spēkiem nevarēja izkļūt no ūdens, jo to liedza upes betonētā piekraste, sniedza vietējā Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki.
Cenšoties alni nenobiedēt, viņi pacietīgi virzīja dzīvnieku uz jūras pusi. Tur viņš viegli varēja izkāpt smilšainajā pludmalē un doties savās darīšanās uz mežu.