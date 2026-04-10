Naftas noplūdes dēļ paralizēta satiksme vienā no Eiropas noslogotākajām ostām
Foto: REUTERS/SCANPIX
Osta Antverpenē.
Naftas noplūdes dēļ paralizēta satiksme vienā no Eiropas noslogotākajām ostām

Jauns.lv/LETA

Naftas noplūdes dēļ apturēta lielākā daļa satiksmes Eiropas otrajā noslogotākajā kravu ostā Antverpenē, piektdien paziņoja ostas pārvalde.

Naftas noplūdes dēļ paralizēta satiksme vienā no E...

Nafta noplūda kuģa degvielas uzpildīšanas laikā.

"Lai gan [noplūdes] avots ir apturēts un tieši iesaistītie jūras kuģi ir norobežoti, lai veiktu aktīvas attīrīšanas operācijas, piesārņojums nakts laikā izplatījās tālāk Sheldas [upes] virzienā," paziņojumā norādīja Antverpenes osta.

Upe posmā pie attiecīgās piestātnes "pašlaik ir pilnībā slēgta satiksmei", un ostas pārstāvis sacīja, ka satiksme būs traucēta "noteikti šodien, iespējams, uz vairākām dienām".

