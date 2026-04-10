Šodien 11:46
Naftas noplūdes dēļ paralizēta satiksme vienā no Eiropas noslogotākajām ostām
Naftas noplūdes dēļ apturēta lielākā daļa satiksmes Eiropas otrajā noslogotākajā kravu ostā Antverpenē, piektdien paziņoja ostas pārvalde.
Nafta noplūda kuģa degvielas uzpildīšanas laikā.
"Lai gan [noplūdes] avots ir apturēts un tieši iesaistītie jūras kuģi ir norobežoti, lai veiktu aktīvas attīrīšanas operācijas, piesārņojums nakts laikā izplatījās tālāk Sheldas [upes] virzienā," paziņojumā norādīja Antverpenes osta.
Upe posmā pie attiecīgās piestātnes "pašlaik ir pilnībā slēgta satiksmei", un ostas pārstāvis sacīja, ka satiksme būs traucēta "noteikti šodien, iespējams, uz vairākām dienām".