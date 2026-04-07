Baltā nama pārstāve pauž ne vājiem nerviem paredzētu paziņojumu pirms Trampa noteiktā Irānas ultimāta termiņa beigām
Kad pēc dažām stundām beigsies termiņš ASV prezidenta Donalda Trampa ultimātam Irānai līdz otrdienas plkst. 20.00 pēc Vašingtonas laika (trešdien plkst. 3 pēc Latvijas laika) atvērt Hormuza šaurumu, pretējā gadījumā draudot ar “veselas civilizācijas bojāeju”, Baltā nama pārstāve Kerolaina Levita paudusi paziņojumu, no kura uzdzen šermuļus.
Viņa paziņoja, ka tikai pats Donalds Tramps “zina, kāda ir situācija un ko viņš darīs”. Šādi viņa atbildējusi uz BBC lūgumu precizēt iepriekš izteiktos Trampa un viceprezidenta Džeimsa Vensa paziņojumus.
Iepriekš Tramps pavēstīja, ka “vesela civilizācija šonakt mirs”, ja vien Irāna nenoslēgs vienošanos par Hormuza šauruma atvēršanu, piebilstot, ka viņš nevēlas, lai tā notiktu, “bet, visticamāk, tā būs”.
Savukārt Venss paziņoja, ka Irānas režīmam ir jāsaprot, ka ASV “instrumentu komplektā ir rīki komplektā, kurus mēs līdz šim neesam nolēmuši izmantot. Amerikas Savienoto Valstu prezidents var pieņemt lēmumu tos izmantot, un viņš to darīs, ja irāņi nemainīs savu rīcību.”
Atbildot uz sociālajos tīklos izteiktu apgalvojumu, ka Venss esot izteicis mājienu par iespējamu kodolieroču izmantošanu, Baltais nams norādīja, ka “burtiski nekas” Vensa teiktajā neliecina par šādu iespēju.
Atbildot uz BBC lūgumu precizēt nostāju par kodolieroču izmantošanu, Baltais nams nosūtīja šādu Levitas paziņojumu: “Irānas režīmam ir laiks līdz plkst. 20.00 pēc Austrumu laika, lai rīkotos atbilstoši situācijai un noslēgtu vienošanos ar Amerikas Savienotajām Valstīm. Tikai prezidents zina, kāda ir situācija un ko viņš darīs.”
Tikmēr Irānai pavisam tuvu esošā Kuveita lūgusi savus iedzīvotājus drošības labad šonakt palikt mājās un tās nepamest, ja vien tas nav absolūti nepieciešams, kā arī izpildīt visus varas iestāžu norādījumus. "Lai Allāhs aizsargā Kuveitu un tās iedzīvotājus," šādi Kuveitas Iekšlietu ministrija noslēdza savu brīdinājumu.