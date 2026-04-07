Z rakstnieks Priļepins atzīst pilnīgu Putina neveiksmi: "Krievija Ukrainā palaida garām brīdi"
Krievijas Z propagandists Zahars Priļepins publiski atzinis, ka Putina plāni sagrābt Ukrainu un to "demilitarizēt" ir pilnībā cietuši neveiksmi.
Ukraiņu žurnālists Deniss Kazanskis publicēja video analīzi par slavenā krievu rakstnieka un propagandista Zahara Priļepina izteikumiem. Tajos viņš faktiski atzina, ka Krievijai nav pat mazāko izredžu karā pret Ukrainu.
Priļepins norāda, ka Krievija Vladimira Putina vadībā vairs "neizvirza mērķi" ieņemt lielas Ukrainas pilsētas, piemēram, Kijivu vai Odesu, un tādi uzdevumi kā "demilitarizācija", viņš turpina ar acīmredzamu ironiju, varētu tikt pārcelta uz "pašu Ukrainu". Viņš arī atzīmēja karaspēka lēno virzību uz priekšu un ieteica, ka Maskavas galvenais mērķis šajā karā varētu būt Doneckas apgabala robežu sasniegšana.
Kazanskis norādīja, ka Z propagandists atbildību par neveiksmēm uzvēlis uz vārdā neminētiem "Rietumu aģentiem" un kādiem abstraktiem iekšējiem spēkiem, nevis uz valsts vadību. Viņš arī apgalvoja, ka Putina Krievija "palaida garām brīdi" veiksmīgai ofensīvai.
Savā komentārā Kazanskis uzsvēra Z autora retorikas pretrunīgo raksturu: pēc gadiem ilgām militārām darbībām un ievērojamiem Krievijas armijas zaudējumiem sabiedrība tagad faktiski atzīst Kremļa sākotnējo mērķu neveiksmi. Vienlaikus tiek mēģināts to attiecināt uz ārējiem faktoriem, kas šķiet ļoti neloģiski un pat absurdi.