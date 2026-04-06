ASV Augstākā tiesa ļauj izbeigt kriminālprocesu pret Trampa sabiedroto Benonu
ASV Augstākā tiesa pirmdien ļāva Tieslietu ministrijai virzīt uz priekšu krimināllietas izbeigšanu pret ietekmīgo ASV prezidenta Donalda Trampa sabiedroto Stīvu Benonu, kurš 2022. gadā tika notiesāts par atteikšanos pakļauties Kongresa pavēstei.
Tiesneši atcēla zemākas instances tiesas lēmumu, ar kuru tika uzturēts spēkā Benonam 2022. gadā piemērotas spriedums, kurā viņš tika notiesāts par necieņas izrādīšanu Kongresam. Proti, viņš atteicās iesniegt Pārstāvju palātas komisijai, kas izmeklēja Trampa atbalstītāju uzbrukumu Kapitolijam [2021. gada 6. janvārī], pieperasītos dokumentus un liecības.
ASV Tieslietu ministrija Augstāko tiesu aicināja atcelt zemākās instances lēmumu, iesniegtajos dokumentos norādot, ka lietas izbeigšana “atbilst taisnīguma interesēm”. Tikmēr Augstākā tiesa īsā rīkojumā nodeva lietu atpakaļ zemākajai tiesai turpmākai izskatīšanai.
Saskaņā ar Pārstāvju palātas komisijas datiem Benons vismaz divas reizes pirms uzbrukuma Kapitolijam sazinājās ar Trampu, kā arī piedalījās plānošanas sanāksmē Vašingtonas viesnīcā un savā podkāstā dienu pirms uzbrukuma paziņoja, ka “rīt sāksies pilnīgs haoss”.
Benons pret sevi vērsto izmeklēšanu un izvirzītās apsūdzības nosaucis par politiski motivētām. Tikmēr prokurors Dž. P. Kūnijs sacīja, ka Benons apzināti ignorēja Kongresa pieprasījumus. “Viņš nestāv pāri likumam, un tieši tas padara šo lietu svarīgu,” pauda prokurors.
Jāpiemin, ka Benonam bijušas arī citas juridiskas problēmas: 2025. gada februārī viņš Ņujorkas štata tiesā atzina vainu krāpšanā, un ziedotāju maldināšanā. Apsūdzības viņam tika celtas pēc tam, kad izmeklētāji noskaidroja, ka 2019. gadā privātajā līdzekļu vākšanas kampaņā Trampa solītās robežsienas būvniecībai viņš maldinājis ziedotājus un daļu līdzekļu paturējis sev. Šajā lietā viņš izvairījās no cietumsoda.
72 gadus vecais Benons bija svarīgs padomnieks Trampa 2016. gada prezidenta kampaņā un 2017. gadā viņa pirmajā pilnvaru termiņā ieņēma Baltā nama galvenā stratēģa amatu, pirms abu attiecības pasliktinājās un vēlāk tika atjaunotas. Benons palīdzēja Trampam formulēt labējā populisma ideju “America First”. Tāpat viņš spēlējis nozīmīgu lomu labējo politisko iniciatīvu atbalstīšanā ASV un ārvalstīs.