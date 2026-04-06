Ķīna izpildījusi nāvessodu Francijas pilsonim
Vairāk nekā 20 gadus pēc aresta Ķīna ir izpildījusi nāvessodu 62 gadus vecam Francijas pilsonim.
62 gadus vecais Čans Tao Fumi, kas 2010. gadā tika notiesāts par narkotiku tirdzniecību, tika sodīts ar nāvi sestdien, 4. aprīlī, paziņojusi Francijas Ārlietu ministrija. Nāvessods tika izpildīts, "neskatoties uz Francijas varas iestāžu centieniem panākt apžēlošanu".
Laosā dzimušais vīrietis 2010. gadā Ķīnā tika notiesāts uz nāvi par narkotiku kontrabandu un sintētisko narkotiku ražošanu no 1999. līdz 2003. gadam. Pēc aresta 2005. gadā viņam sākotnēji tika piemērots mūža ieslodzījums.
Francijas Ārlietu ministrija atkārtoti uzsvēra, ka Francija iebilst pret nāvessodu "ikvienā valstī un jebkuros apstākļos" un aicināja šādu soda mēru atcelt visā pasaulē. Saskaņā ar cilvēktiesību organizācijas "Amnesty International" datiem, Ķīnā katru gadu "nāvessods tiek izpildīts tūkstošiem cilvēku", tomēr Ķīna precīzus skaitļus nepublicē.