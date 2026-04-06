"Viņš nemeklēja nepatikšanas!" Igaunijas pierobežas pilsētu Valgu satricinājusi šausminoša slepkavība
Igaunijas pierobežas pilsētu Valgu satricinājusi brutāla slepkavība – Pedeles ūdenskrātuvē atrasts 37 gadus veca vīrieša līķis. Notikušais izraisījis pamatīgu šoku un neizpratni vietējo iedzīvotāju vidū.
Likumsargiem jau dažu stundu laikā izdevies aizturēt trīs aizdomās turamos - 15, 17 un 19 gadus vecus, vēsta portāls "Postimees".
Kā vēsta Igaunijas tiesībsargājošās iestādes, sestdien, 4. aprīlī, ap pulksten 14.00 policija saņēma informāciju, ka aizvadītajā naktī Valgā, iespējams, pastrādāta slepkavība. Nekavējoties uzsākot izmeklēšanu un meklēšanas pasākumus, sestdienas vakarā Pedeles ūdenskrātuvē tika atrasts 37 gadus veca vīrieša ķermenis.
Jau tajā pašā dienā ap pulksten 17.00 tika noskaidrotas un aizturētas aizdomās turamās personas. Likumsargi apstiprinājuši, ka aizturēti ir trīs jaunieši vecumā no 15 līdz 19 gadiem. Pašlaik turpinās aktīva notikušā apstākļu skaidrošana un tiek vērtēts, vai upuris un uzbrucēji bijuši pazīstami.
Nogalinātā paziņas ir satriekti par notikušo un medijiem norāda, ka vīrietis bijis ļoti mierīgas dabas. "Viņš bija pilnīgi normāls un mierīgs. Viņš nekad nemeklēja nepatikšanas!" atklāja kāds upura paziņa, uzsverot, ka neviens nav varējis paredzēt tik traģisku likteni.
Vietējie iedzīvotāji neslēpj savu sašutumu par notikušā brutalitāti un to, ka slepkavību, iespējams, pastrādājuši jaunieši.
"Sabiedrībā kaut kas ir ļoti sapuvis, ja jauni cilvēki spēj tik aukstasinīgi nogalināt," emocijās dalījās kāds vietējais iedzīvotājs.